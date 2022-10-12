Ярославль, 12 октября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Рыбинске в Карякинском саду за осень высадят 14 тысяч тюльпанов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

toddwmac Тюльпаны

Высадка пройдёт в рамках подготовки к новому весенне-летнему сезону. Сейчас в саду убирают опавшие листья и выкапывают клубки декоративных растений, чтобы убрать их на зимнее хранение, а также высаживают новые сорта тюльпанов.

«В общей сложности осенью посадим 14 000 тюльпанов. Провели выбраковку тех, которые цвели этой весной, отобрали около 5 000 штук, 9 000 тюльпанов закупили. Работа по обновлению идёт, высаживаем луковицы на клумбы, где были однолетники. Весной в саду распустятся порядка 300 нарциссов и очень много крокусов», — рассказал куратор Карякинского сада Сергей Иванченко.

Позднее работники сада проведут обрезку растений, а хвойники и мелкие кустарники укроют на зиму от морозов.