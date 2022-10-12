Хеврон, Палестина, 12 октября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В ряде палестинских городов начались акции протеста в поддержку жителей Иерусалима. Как сообщает информационное агентство Quds, утром 12 октября беспорядки начались по всей территории Палестинской Автономии, а также — в Восточном Иерусалиме. В лагере беженцев аль-Фавар в Хевроне к протестам присоединились вооружённые боевики.

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К протесту также присоединились студенты Хевронского университета и служащие ряда государственных учреждений. В Сильване израильская полиция предприняла попытку разогнать демонстрацию, сообщается о пострадавших с обеих сторон.

Протестующие выступают в поддержку палестинцев, живущих в лагере беженцев «Шуафат» в Иерусалиме. Ранее сотни жителей лагеря вступили в конфликт со службами безопасности Израиля, протестуя против планов по сносу их домов.