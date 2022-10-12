Стокгольм, 12 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Магдалена Андерссон, которая ушла в отставку с поста премьер-министра Швеции после выборов в риксдаг и теперь возглавляет переходное правительство, заявила в интервью газете Svenska Dagbladet, что ее «беспокоит» то, что формирование нового правительства еще не завершено, учитывая ситуацию в мире.

(сс) Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

Лидер Социал-демократов также подчеркивает, что ее «удивляет» тот факт, что следующий премьер-министр Ульф Кристерссон (Умеренные) до сих пор не огласил состав нового кабмина.

«Сейчас мы в ситуации, когда было бы неплохо, если бы правительство сформировалось быстро» — заявила премьер-министра.

Напомним, что именно сегодня, 12 октября Ульф Кристерссон отчитается перед тальманом Андреасом Норленом о процессе формирования правительства.