Тегеран, , 09:30 — REGNUM Иран готов быть посредником в отношениях между Арменией и Азербайджаном, заявил советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам, экс-глава МИД Ирана Али Акбар Велаяти.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Да, конечно», — ответил Велаяти на вопрос РИА Новости о том, готов ли Иран к посредничеству в отношениях между соседними Арменией и Азербайджаном.

По его словам, среди различных регионов, находящихся рядом с Ираном, особое значение имеет Закавказье.

«В этой связи, по отношению к нашим соседям (Армении и Азербайджану) мы проявляем больше чувствительности и внимания», — подчеркнул Велаяти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан и Армения по принципиальным пунктам мирного договора смогли договориться, им остаётся только его реализовать.

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