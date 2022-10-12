Тегеран, 12 октября 2022, 09:30 — REGNUM Иран готов быть посредником в отношениях между Арменией и Азербайджаном, заявил советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам, экс-глава МИД Ирана Али Акбар Велаяти.
По его словам, среди различных регионов, находящихся рядом с Ираном, особое значение имеет Закавказье.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан и Армения по принципиальным пунктам мирного договора смогли договориться, им остаётся только его реализовать.
Читайте также: МИД Турции: Ереван и Баку договорились по главным пунктам мирного договора