Сантьяго, , 09:31 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Хун, находящийся с визитом в Сантьяго, встретился 11 октября с президентом Чили Габриэлем Боричем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В связи с 60-летием установления дипломатических отношений между странами стороны договорились повысить уровень двусторонних отношений до «стратегического партнерства», а также пересмотреть соглашение о свободной торговле, подписанное в 2004 году.

Представители двух стран также обменялись мнениями о сотрудничестве в таких областях, как торговля, инвестиции, минеральные ресурсы и изменение климата.

Хан Док Су призвал правительство Чили поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

По итогам переговоров были подписаны меморандумы о взаимопонимании в вопросах демократического диалога, о сотрудничестве в сфере сельскохозяйственных технологий и минеральных ресурсов.

В тот же день премьер-министр Южной Кореи выступил с речью на заседании Экономической комиссии ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна.

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