Санкт-Петербург, , 09:32 — REGNUM Пригородные поезда Северо-Запада за три квартала 2022 года перевезли около 65 млн пассажиров, что на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщили 12 октября в РЖД.

Железнодорожные пассажирские перевозки ppk-piter.ru

Среднесуточное количество отправленных пассажиров с начала года составило 235 тыс. человек — на 13% больше, чем в 2021 году, а максимальное отправление пассажиров в июле в сутки достигало 358 тыс. человек.

«Показатель пассажирооборота за девять месяцев 2022 года также зафиксировал положительную динамику и составил почти 2,5 млрд пассажиро-километров, что на 13% больше, чем в 2021 году», — добавили в РЖД.

Наибольший прирост пассажиропотока зафиксирован на Витебском (13,5 млн человек или +16%) и Балтийском (15,3 млн/+16%) направлениях. Кроме того Финляндское (21,2 млн/+11%), Балтийское, и Витебское направления стали самыми популярными у пассажиров.

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