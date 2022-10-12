Вестерос, Швеция, , 09:32 — REGNUM В течение прошедших выходных (8 и 9 октября) секретных переговоры между Умеренными, Шведскими демократами, Христианскими демократами и Либералами по вопросу формирования правительства Швеции велись в замке Тидё, расположенном недалеко от Вестероса (центральная Швеция»). Об этом сообщает телеканал SVT.

Стол переговоров

12 октября лидер Умеренных Ульф Кристерссон доложит тальману о том, как прошли переговоры и готов ли он сформировать новый кабинет министров.

По словам репортера SVT, которая дежурит на месте, полицейские машины у замка оставались на месте даже с началом рабочей недели. В своем репортаже журналистка отметила, что полиция разрешает подходить к замку не более чем на 25−30 метров. Простых прогуливающихся прохожих из числа местных жителей полицейские не трогают.

Прошло чуть более двух недель с тех пор, как Ульфу Кристерссону было поручено сформировать новое правительство Швеции. Но с тех пор четыре партии по большей части хранят молчание, несмотря на продолжающиеся интенсивные переговоры.

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