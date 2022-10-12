12 октября 2022 | Время чтения 6 мин

Если США хотят победить в обостряющемся соперничестве с Китаем и Россией и избежать стратегических перегибов, Индия нужна им больше, чем когда-либо. Но без взаимного уважения двустороннее партнерство обречено.

Александр Белов, , 10:58 — REGNUM Для поддержания баланса сил в огромном Индо-Тихоокеанском регионе и уравновешивания гегемонистских амбиций Китая решающее значение имеет стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Индией. США — второй по величине торговый партнер Индии, и углубление связей между двумя странами является одним из редких примеров того, как в Вашингтоне пользу от таких шагов видят в обеих ключевых партиях страны, пишет профессор в области стратегических исследований в независимом частном Центре политических исследований в Дели Брахма Челлани в статье, вышедшей 12 октября в The Strategist.

Нарендра Моди Иван Шилов © ИА REGNUM

Предстоящие 18–31 октября совместные военные учения Yudh Abhyas («Военная практика»), которые пройдут в высокогорном районе менее чем в 100 километрах от границы Индии с Китаем, подчеркивают все большую стратегическую важность партнерства Вашингтона и Нью-Дели. Индия проводит больше ежегодных военных учений с США, чем любая другая страна, поскольку две державы стремятся улучшить оперативную совместимость своих сил. Как недавно выразился адмирал Майкл М. Гилдей, командующий военно-морскими операциями США, Индия является «важным партнером» в противодействии усилению Китая.

Тем не менее решение президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана и фактически сдать страну поддерживаемому Пакистаном террористическому движению, в дополнение к напряженности, связанной с началом спецоперации России на территории бывшей УССР, обострило отношения между самой могущественной и самой густонаселенной странами мира из числа демократических.

Как и многие другие страны, в том числе такие союзники США, как Израиль и Турция, Индия заняла нейтральную позицию в отношении спецоперации на территории бывшей УССР. К большому неудовольствию США и Европы, Нью-Дели продолжает закупать у России нефть со скидкой, отвергая предложение администрации Байдена заменить российскую нефть поставками из США. Вместо этого Индия увеличила импорт российской нефти.

Встреча Владимира Путина с Нарендрой Моди Kremlin.ru

В основе решения Индии лежит страх проиграть Китаю. С 2019 года США использовали санкции в отношении экспорта иранской нефти, чтобы лишить Индию более дешевой иранской нефти, тем самым превратив ее в крупнейший рынок для американских экспортеров энергоресурсов. Самые значительные выгоды от санкций получает Китай, который увеличил закупки иранской нефти со скидкой и наладил партнерские отношения с Исламской Республикой в сфере безопасности, не подвергаясь репрессиям со стороны США.

Хотя США уже стали крупнейшим поставщиком оружия в Индию, опередив Россию, американский оборонный сектор рассматривает спецоперацию РФ на территории бывшей УССР как «прекрасную возможность» для «роста» продаж оружия в Индию. Министр обороны США Ллойд Остин призвал индийских чиновников избегать покупки российского оборудования и впредь покупать оружие американского производства.

Тем не менее первостепенное внимание Байдена к наказанию России может усугубить проблемы безопасности Индии, особенно если международные усилия по оказанию давления на президента России Владимира Путина непреднамеренно усиливают стремящийся к экспансии Китай. Из-за введенных США санкций, а также отказа ЕС от российских энергоресурсов Россия — самая богатая ресурсами страна в мире — по сути, оказалась в зависимости от жадных до ресурсов китайцев. Союз Пекина с Москвой позволил Китаю создать сеть энергетической безопасности за счет увеличения наземного импорта, который, в отличие от морских поставок, не может быть заблокирован, если председатель КНР Си Цзиньпин решит вторгнуться на Тайвань.

Между тем недавняя сделка Америки на $450 млн по модернизации пакистанского парка истребителей F-16, обнародованная через несколько дней после того, как США помогли стране предотвратить неизбежный дефолт посредством финансовой помощи Международного валютного фонда, вызвала горькие воспоминания о том, как США вооружали Пакистан против Индии, и как они во время холодной войны поддерживали пакистанскую программу создания ядерного оружия.

F-16BM ВВС Пакистана Colin Cooke Photo

Неискреннее заявление администрации Байдена о том, что модернизация поставленного Пакистану из США парка истребителей F-16 улучшит борьбу с терроризмом, вызвало резкую реакцию Индии. Во время недавнего визита в Вашингтон министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар публично осудил сделку, заявив, что американское объяснение «никого не обманывает». В случае конфликта Пакистан, несомненно, развернет модернизированные истребители против Индии.

На этом фоне некоторые наблюдатели вновь выступили с теорией о том, что отношения между США и Индией лучше развиваются при республиканских администрациях. Так, во времена правления администрации президента Дональда Трампа, которая в значительной степени полагалась на Индию в разработке своей стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе, двусторонние отношения между Вашингтоном и Нью-Дели процветали. Трамп ввел новую политику США в отношении Китая и Пакистана, чье все более тесное партнерство повысило вероятность того, что Индия будет вести войну на два фронта. Серьезным сдвигом стало то, что Трамп положил конец 45-летней политике США по содействию усилению Китая. Он также прекратил помощь Пакистану в сфере безопасности за то, что тот не разорвал связи с террористическими группировками.

Байден, с другой стороны, возобновил опеку Америки над Пакистаном, сделал контакты с Пекином приоритетной задачей и ничего не сказал о посягательствах Китая на территорию Индии в Гималаях. Но, сцепившись с Китаем в 30-месячном военном противостоянии, Индия открыто бросила вызов мощи Китая, чего не делала ни одна другая мировая держава в этом столетии.

Ничто лучше не иллюстрирует пренебрежение Байденом отношениями с Индией, чем тот факт, что с тех пор, как он вступил в должность, в Нью-Дели не было ни одного посла США. Между тем посол США в Пакистане Дональд Блом вызвал бурю негодования во время визита в контролируемую Пакистаном часть Кашмира, которую он назвал на пакистанский манер — «Азад [освобожденный] Джамму и Кашмир» — вместо «находящийся под контролем Пакистана Кашмир», как его называет Организация Объединенных Наций.

Солдаты ВС Индии в Кашмире flowcomm

Администрация Байдена также пыталась использовать против Индии тему нарушений прав человека. В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о «все большем числе нарушений прав человека» в стране, что побудило Джайшанкара возразить, что Индия также обеспокоена положением с правами человека в США. Точно так же видные члены Демократической партии США едва могут скрыть свою враждебность к премьер-министру Индии Нарендре Моди и его разновидности индуистского национализма.

Учитывая, что США и Индия являются сильно поляризованными демократиями, официальным лицам следует избегать заявлений, которые могут разжечь внутреннюю напряженность. Если США хотят сместить стратегический акцент на Индо-Тихоокеанский регион, они должны улучшить отношения со своим самым важным стратегическим союзником в Азии. С этой целью Байден не должен упустить историческую возможность заключить «мягкий» союз с Индией. Если США хотят победить в обостряющемся соперничестве с Китаем и Россией и избежать стратегических перегибов, Индия нужна им больше, чем когда-либо. Но без взаимного уважения двустороннее партнерство обречено.