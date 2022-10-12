Ереван, , 18:25 — REGNUM Никол Пашинян ради сохранения своей власти готов идти на любые уступки Азербайджану и Турции и дистанцироваться от союза с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил политолог Аслан Рубаев.

Никол Пашинян и Реджеп Тайип Эрдоган Primeminister.am

Реджепом Тайипом Эрдоганом. И инициатором был, конечно, больше Пашинян. Пашинян понимает, что последние две крупные войны он проиграл. И, естественно, за поражением на поле боя, последовало и его политическое поражение, потому что на фоне проигрышей в Ереване резко активизировалась оппозиция и вспыхнули мощнейшие антиправительственные демонстрации. Пашинян понял, что ему не удалось втянуть Россию и ОДКБ в войну и он решил поиграть на нервах у российской власти. Он заявил о приостановке своего участия в ОДКБ и решил встретиться с Эрдоганом, показав, мол, что Москва не заинтересована в решении этого конфликта и не решает его, и тогда мы обратимся к Турции, и Турция решит эту проблему. Это первое. И второе, Пашинян пытается удержаться у власти, показав свою договороспособность. Возможно, где-то в очередной раз он пойдёт на территориальные и инфраструктурные уступки Азербайджану. Весьма вероятно, что Пашинян на эти уступки уже пошёл. Аслан Рубаев Встреча была вызывана хотя бы тем, что Пашинян уже как минимум год говорил о готовности встретиться с. И инициатором был, конечно, больше Пашинян. Пашинян понимает, что последние две крупные войны он проиграл. И, естественно, за поражением на поле боя, последовало и его политическое поражение, потому что на фоне проигрышей в Ереване резко активизировалась оппозиция и вспыхнули мощнейшие антиправительственные демонстрации. Пашинян понял, что ему не удалось втянуть Россию и ОДКБ в войну и он решил поиграть на нервах у российской власти. Он заявил о приостановке своего участия в ОДКБ и решил встретиться с Эрдоганом, показав, мол, что Москва не заинтересована в решении этого конфликта и не решает его, и тогда мы обратимся к Турции, и Турция решит эту проблему. Это первое. И второе, Пашинян пытается удержаться у власти, показав свою договороспособность. Возможно, где-то в очередной раз он пойдёт на территориальные и инфраструктурные уступки Азербайджану. Весьма вероятно, что Пашинян на эти уступки уже пошёл.

Напомним, что 6 октября в Праге прошла встреча лидеров Армении, Турции и Азербайджана.