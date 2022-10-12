Стокгольм, , 09:30 — REGNUM У лидера Умеренных Ульфа Кристерссона было чуть более трех недель, чтобы изучить возможность формирования нового правительства Швеции после того, как тальман риксдага Андреас Норлен дал ему такое поручение. Сегодня, 12 октября, в 12 часов по Москве, Кристерссон встретится с тальманом, чтобы сообщить обновленную информацию по этому вопросу, пишет газета Aftonbladet.

Ульф Кристерссон (c) European People's Party

Ожидается, что Кристерссон и Норлен проведут совместную пресс-конференцию. Если у лидера Умеренных будет готовое решение, то голосование по избранию нового премьер-министра Швеции должно состояться в течение четырех дней.

Если окончательного результата переговоров не будет, Кристерссон, вероятно, получит больше времени. Затем Кристерссон и Норлен встретятся еще раз.

Напомним, что выборы в риксдаг Швеции состоялись еще месяц назад, 11 сентября.

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