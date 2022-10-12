Париж, 12 октября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Французский ПСЖ сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

На 40-й минуте счёт в матче открыл нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, реализовав пенальти. А на 62-й полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу сравнял счёт, точно исполнив 11-метровый.

На сегодняшний день ПСЖ занимает первое место в группе H, на счету команды восемь очков. «Бенфика» идёт на втором месте с восемью очками.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября ПСЖ и «Бенфика» также сыграли вничью — 1:1.