Нейпьидо, , 09:25 — REGNUM Ещё к трём годам заключения по двум обвинениям в коррупции приговорена бывший госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи судом этой страны. Об этом 12 октября сообщает здание Myanmar Now.

Тюрьма

По информации источника, через несколько месяцев после смещения гражданского правительства Мьянмы в феврале 2021 года военными страны было открыто два уголовных дела в отношении.

При этом Аун Сан Су Чжи обвинялась в получении взятки в размере $550 тыс., и 6 октября уже была приговорена к трем годам лишения свободы, а с учётом нового решения суда 77-летняя бывшая чиновница приговорена к 26 годам тюрьмы

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия Мьянмы является ее главным гарантом, военные страны сместили её гражданское правительство.