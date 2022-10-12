Стокгольм, 12 октября 2022, 09:25 — REGNUM Партия Либералов непреклонна в том, что она будет частью нового правительства Швеции под руководством лидера Умеренных Ульфа Кристерссона. Об этом заявил лидер фракции в риксдаге Матс Перссон в эфире телеканала SVT.
«Мы просто убеждены, что будем частью этого правительства», — сказал он.
Сегодня, 12 октября, Ульф Кристерссон представит тальману риксдага Швеции свой окончательный отчет о том, с какими партиями он намерен сформировать правительство.
В свою очередь Матс Перссон подчеркивает, что переговоры по вопросу формирования правительства «очень конструктивны».
«Мы никуда не торопимся, главное, чтобы все обернулось хорошо для и в интересах Швеции», — отметил политик.
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