Москва, 12 октября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Общий вес груза с взрывчаткой для Крымского моста составил более 22 тонн, сообщили 12 октября в ФСБ России.

Цитата из видео: «Спасатели работают на месте взрыва на Крымском мосту. 08.10.2022. Россия» Теракт на Крымском мосту

Груз был рассортирован на 22 паллетах и закамуфлирован под рулоны с полиэтиленовой плёнкой. Общий вес превысил 22 тонны. Перед отправкой к месту преступления, взрывчатку в начале августа перевезли из Одессы в Болгарию.

Сотрудники ФСБ задержали в рамках уголовного дела о теракте восемь человек, в том числе троих иностранцев.

В ведомстве установили организатора преступления — главу ГУР минобороны киевского режима Кирилла Буданова.