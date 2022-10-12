Казань, , 10:03 — REGNUM С 12 по 14 октября на площадке «Казань Экспо» пройдет международная специализированная выставка-форум «Дорога-2022». Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

Выставка-форум пройдет в трех выставочных павильонах. В одном из них будет представлена экспозиция дорожно-строительной техники «Сделано в России», включающая как отечественные образцы, так и те, производство которых планируют организовать на территории России.

В рамках мероприятия запланированы пленарное заседание, тематические конференции и круглые столы, презентации ведущих отраслевых компаний.

Ключевыми темами выставки-форума «Дорога 2022» станут: функционирование дорожной отрасли в условиях санкционных ограничений; развитие опорной сети автомобильных дорог РФ; реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги»; Москва — Казань — Екатеринбург как стратегически значимый транспортный маршрут; развитие кадрового потенциала дорожной отрасли, транспортное образование; автотуризм и дорожный сервис.

Напомним, в конце августа в Казани проходил нефтегазохимический форум с участием более 160 отраслевых компаний, представляющих 25 регионов России и четыре зарубежные страны.

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