Стокгольм, 12 октября 2022, 09:25 — REGNUM Ни у кого нет сомнений, что следующим премьер-министром Швеции станет Ульф Кристерссон, который 12 октября должен отчитаться перед тальманом о ходе переговоров по вопросу формирования правительства. Как отмечает политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон, если Кристерссон попросит еще немного времени для переговоров с другими партиями, это будет означать унизительное поражение.

Матс Кнутсон, журналист агенства SVT
Матс Кнутсон, журналист агенства SVT
Цитата из видео на svtplay.se

«Для Умеренных будет катастрофой, если они потерпят неудачу, когда у них теперь есть шанс», — считает Кнутсон.

Журналисты также пишут, что по состоянию на поздний вечер 11 октября переговоры между четырьмя правыми партиями, которые поддерживают кандидатуру Ульфа Кристерссона все еще продолжались.

«Раньше я думала, что-то получится, потому что все четыре партии вложили в это столько престижа. Но когда мы слышим Либералов, кажется, что впереди еще долгий путь», — отметила в свою очередь Хелена Гиссен, политический обозреватель газеты Expressen.

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