Стокгольм, 12 октября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Ни у кого нет сомнений, что следующим премьер-министром Швеции станет Ульф Кристерссон, который 12 октября должен отчитаться перед тальманом о ходе переговоров по вопросу формирования правительства. Как отмечает политический обозреватель телеканала SVTМатс Кнутсон, если Кристерссон попросит еще немного времени для переговоров с другими партиями, это будет означать унизительное поражение.

Цитата из видео на svtplay.se Матс Кнутсон, журналист агенства SVT

«Для Умеренных будет катастрофой, если они потерпят неудачу, когда у них теперь есть шанс», — считает Кнутсон.

Журналисты также пишут, что по состоянию на поздний вечер 11 октября переговоры между четырьмя правыми партиями, которые поддерживают кандидатуру Ульфа Кристерссона все еще продолжались.

«Раньше я думала, что-то получится, потому что все четыре партии вложили в это столько престижа. Но когда мы слышим Либералов, кажется, что впереди еще долгий путь», — отметила в свою очередь Хелена Гиссен, политический обозреватель газеты Expressen.