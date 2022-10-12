Белгород, 12 октября 2022, 09:22 — REGNUM Трёхсторонние соглашения о сохранении зарплат мобилизованным гражданам заключили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, руководители девяти сельхозпредприятий региона и профсоюзные объединения, сообщает пресс-служба областного правительства.
Договоры, подписанные 11 октября, предусматривают создание условий для сохранения уровня доходов работников, принимающих участие в специальной военной операции. Соглашения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, помимо единовременной региональной выплаты мобилизованным, белгородские власти перечислили семьям бойцов средства на питание детей.