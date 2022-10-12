Варшава, 12 октября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. «Шахтёр» сыграл вничью с мадридским «Реалом» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Варшаве (Польша) завершилась со счётом 1:1.

RonnyK «Реал Мадрид»

На 46-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Шахтёра» Александр Зубков. «Реал» отыгрался на 95-й минуте, отличился защитник Антонио Рюдигер.

На сегодняшний день «Шахтёр» занимает третье место в группе F, на счету команды пять очков. «Реал» идёт на первом месте с 10 очками.

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