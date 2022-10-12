Якутск, 12 октября 2022, 09:29 — REGNUM Учеников школ Якутии, отцы которых призваны для участив в спецоперации в защиту Донбасса, начали бесплатно кормить в учреждениях образования. О реализации этой меры поддержки рассказала на брифинге заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.
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Семьи мобилизованных также освобождены от оплаты посещения ребёнком детского сада. Кроме того, для студентов, чей отец — военнослужащий, предусмотрели особую стипендию в 5,6 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, семьям мобилизованных жителей Якутии 11 октября начали перечислять единовременные выплаты. По 200 тыс. рублей получили 26 семей.