Якутск, 12 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Учеников школ Якутии, отцы которых призваны для участив в спецоперации в защиту Донбасса, начали бесплатно кормить в учреждениях образования. О реализации этой меры поддержки рассказала на брифинге заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

Yarregion.ru Питание в начальной школе

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«Практически во всех школах республики начали бесплатно кормить детей военнослужащих. В случае выявления факта, когда данное поручение не выполняется, просим давать соответствующий сигнал в министерство образования и науки Якутии для привлечения к ответственности руководителей школ», — отметила она.

Семьи мобилизованных также освобождены от оплаты посещения ребёнком детского сада. Кроме того, для студентов, чей отец — военнослужащий, предусмотрели особую стипендию в 5,6 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, семьям мобилизованных жителей Якутии 11 октября начали перечислять единовременные выплаты. По 200 тыс. рублей получили 26 семей.