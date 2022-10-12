Горловка, ДНР, 12 октября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) снова был обстрелян киевскими боевиками. Об этом 12 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Обстрел ВСУ

Отмечается, что новый обстрел Горловки со стороны бандеровцев был зафиксирован в 09:05 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство иностранных дел Египта советует своим гражданам, которые находятся на территории бывш. УССР, быть готовыми к отъезду при ухудшении обстановки.