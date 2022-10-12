Москва, 12 октября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Взрывное устройство для Крымского моста было закамуфлировано под рулоны с полиэтиленовой плёнкой, сообщили в ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Общий вес груза превышал 22 тонны, взрывное устройство было закамуфлировано под рулоны с полиэтиленовой плёнкой на 22 паллетах.

В ведомстве установили, что ещё в начале августа данный груз отправили по Чёрному морю из порта Одессы в Болгарию.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в рамках уголовного дела о теракте задержали восемь человек, в том числе пятерых граждан России.