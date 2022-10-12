Луганск, 12 октября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Боевики ВСУ в районе Соледара потеряли связь и ведут огонь по позициям своих же, расположенных рядом подразделений. Об этом 12 октября сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

U.S. Army Europe ВСУ

«В районе населенного пункта Соледар отмечено ведения минометного огня по позициям [ВСУ] своими же подразделениями. Факт «дружественного огня» связан с потерей связи, несогласованности действий между подразделениями и командованием», — написал он в телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что к фронту у города Сватово (ЛНР) и днём, и ночью прибывает подкрепление российских вооружённых сил.

Читайте также: К фронту у Сватово непрерывно идёт подкрепление ВС России