Новосибирск, 12 октября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Первые выплаты по 100 тысяч рублей мобилизованные новосибирцы получат уже 13 октября. Об этом заявили в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Никаких заявлений и обращений подавать не нужно, данная мера поддержки предоставляется министерством труда и социального развития Новосибирской области по спискам, которые мы получаем из того формирования, где находятся сейчас мобилизованные, — отметил министр труда и социального развития области Елена Бахарева на пресс-конференции 12 октября. — Денежные средства направляются мобилизованным гражданам на их счета, которые они указали. Первые списки мы получили уже вчера, сейчас они находятся в обработке, и первые выплаты люди получат уже завтра».

Она уточнила, что по мере поступления списков на счета мобилизованных будут поступать выплаты, а также отметила, что данная выплата, как и все дополнительные меры соцподдержки, распространяются на всех граждан, которые были мобилизованы с 21 сентября 2022 года, и их семьи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мобилизованным новосибирцам выплатят по 100 тысяч рублей