Томск, , 09:16 — REGNUM В томском аэропорту имени Николая Камова задержали авиарейс компании «Аэрофлот» в Москву почти на сутки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Аэропорт Томск Tomskairport.ru

По расписанию самолёт должен был вылететь 12 октября в 08:20, однако по инициативе авиакомпании рейс перенесён предварительно на 06:30 следующего дня. Вылета ожидают 160 человек, в том числе десять детей.

В связи с этим сотрудники Томской транспортной прокуратуры организовали проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей.

«Работники надзорного ведомства осуществляют личный прием граждан в здании аэропорта», — добавили в прокуратуре.

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