Каир, 12 октября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Египта советует своим гражданам, которые находятся на территории бывш. УССР, быть готовыми к отъезду при ухудшении обстановки. Об этом сообщается на сайте египетского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Египет

Глава МИД республики Самех Шукри распорядился довести через посольство Каира в Киеве указанную информацию до представителей египетской диаспоры.

В ведомстве призывают сограждан принять «все меры для обеспечения себя самым необходимым». Кроме того, в заявлении также говорится, что египетские подданные, которые пребывают на территории б. УССР, должны обеспечить «свою безопасность и уберечь себя».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября посольство США в Киеве «в связи с опасностью» призвало американцев покинуть территорию б. УССР, используя все доступные пути с наземным транспортом.