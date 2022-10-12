Джакарта, , 09:15 — REGNUM Генеральное консульство Индонезии в США добивается репатриации тела гражданки Индонезии, которая погибла в Техасе, сообщает Antara.

Ретно Марсуди Victor pogadaev

«Сейчас процесс, который мы проводим, направлен на репатриацию тела. Итак, еще раз, с самого начала Генеральное консульство в Хьюстоне двигалось и пыталось помочь местным властям и поддерживать связь с ними», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Гражданка Индонезии стала жертвой стрельбы в Сан-Антонио, штат Техас. В дом её мужа попали сотни пуль, выпущенных двумя подростками в возрасте 14 и 15 лет.

Ретно Марсуди выразила глубокие соболезнования семье погибшей. Глава МИД Индонезии отметила, что после инцидента 4 октября 2022 года Генеральное консульство в Хьюстоне поддерживало связь с местными властями, Госдепартаментом США и семьями жертв.

Судебные органы Соединенных Штатов будут расследовать инцидент со стрельбой, совершенный двумя подростками. Ретно Марсуди также надеется, что судебный процесс со стороны властей США при расследовании смерти гражданки Индонезии будет максимально справедливым.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индонезия последовательна в своем мнении о том, что конфликты между странами должны разрешаться мирным путем за столом переговоров.

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