Канберра, 12 октября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В новом отчете Австралийского института стратегической политики предупреждается, что Силы обороны Австралии не имеют возможности быстро развернуть новые БМП на поле боя для участия в зарубежных конфликтах. Об этом написала газета The Guardian.

Dodmedia.osd.mil Учения австралийского флота

Сейчас в министерстве обороны Австралии заявляют, что намерены приобрести до 450 боевых машин пехоты общей стоимостью от 18 до 27 миллиардов долларов. Ожидается, что в ближайшие месяцы правительство примет решение между предложениями немецкого подрядчика Rheinmetall и южнокорейского подрядчика Hanwha.

В отчете аналитического центра указывается, что Австралии «не хватает значительных морских и воздушных мощностей для развертывания армии», и стране, возможно, потребуется получить дополнительные мощности от коммерческих судов или из США.

«Но нет никакой гарантии, что США смогут удовлетворить такой запрос, потому что они, естественно, удовлетворят в первую очередь свои собственные потребности… Чтобы гарантировать доступность судоходства, одним из вариантов для Австралии было бы создание национального флота торговых судов, пригодных для использования в военных целях по запросу государства», — говорится в отчете.