Донецк, 12 октября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев вновь обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 12 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:55 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала восемь подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту.