Уфа, , 09:15 — REGNUM Более 50 наименований лекарств отправили военнослужащим из башкирского города Бирск. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба администрации Бирского района.

Сбор помощи для мобилизованных в Томской области Цитата из видео в телеграмм-канале Владимира Мазура

Следите за развитием событий в трансляции: «Цели будут достигнуты. Специальная военная операция России — все новости»

Сообщается, что лекарства собрали в Бирском медико-фармацевтическом колледже. А на средства благотворительного фонда были закуплены спальные мешки, дождевики, рации, нагрудники и другие нужные вещи.

Напомним, Министерство обороны России обеспечило военнослужащих необходимым довольствием и обмундированием. При этом дополнительная экипировка и лекарства не будут лишними для воинов.

Читайте также: В Башкирии расширили меры поддержки семей военнослужащих