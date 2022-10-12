Глазго, Великобритания, 12 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Немецкий «РБ Лейпциг» одержал победу над шотландским «Селтиком» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

В составе «РБ Лейпциг» голы забили нападающий Тимо Вернер на 75-й минуте и полузащитник Эмиль Форсберг на 84-й.

На сегодняшний день «РБ Лейпциг» занимает второе место в группе F, на счету команды шесть очков. «Селтик» идёт на четвёртом месте с одним очком.

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