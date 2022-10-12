Лос-Анджелес, США, , 09:11 — REGNUM Кинокомпания Millennium Films выложила в Сеть первое фото со съёмок фильма «Рыжая Соня» на основе одноимённого комикса Роя Томаса 1973 года. Снимок был опубликован 12 октября на портале Collider.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

На фотографии пользователи могут видеть Матильду Лутц, актриса запечатлена в образе Сони с мечом на плече. Основной съёмочный процесс фильма сейчас идёт в Болгарии, дополнительные съёмки проходят в Греции. Кроме Лутц в проекте участвуют Уоллис Дэй («Криптон», «Бэтвумен»), Роберт Шиэн («Плохие», «Академия Амбрелла»), Майкл Биспинг («Никогда Не Сдавайся: Бунт») и Мартин Форд («Неоспоримый», «Форсаж 9»).

Напомним, у второй экранизации «Рыжей Сони» непростая судьба, проект был анонсирован в 2008 году и за прошедшие 14 лет сменил нескольких режиссёров и исполнителей главной роли. В разные периоды к нему были «привязаны» Роберт Родригес, Саймон Уэст, Брайан Сингер, Джилл Солоуэй, а также Эмбер Хёрд, Роуз Макгоуэн и Ханна Джон-Кэймен. В итоге режиссёрское кресло занял Эм Джей Бассет, а роль Сони досталась Матильде Лутц.

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