Лос-Анджелес, США, 12 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Кинокомпания Millennium Films выложила в Сеть первое фото со съёмок фильма «Рыжая Соня» на основе одноимённого комикса Роя Томаса 1973 года. Снимок был опубликован 12 октября на портале Collider.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

На фотографии пользователи могут видеть Матильду Лутц, актриса запечатлена в образе Сони с мечом на плече. Основной съёмочный процесс фильма сейчас идёт в Болгарии, дополнительные съёмки проходят в Греции. Кроме Лутц в проекте участвуют Уоллис Дэй («Криптон», «Бэтвумен»), Роберт Шиэн («Плохие», «Академия Амбрелла»), Майкл Биспинг («Никогда Не Сдавайся: Бунт») и Мартин Форд («Неоспоримый», «Форсаж 9»).

Напомним, у второй экранизации «Рыжей Сони» непростая судьба, проект был анонсирован в 2008 году и за прошедшие 14 лет сменил нескольких режиссёров и исполнителей главной роли. В разные периоды к нему были «привязаны» Роберт Родригес, Саймон Уэст, Брайан Сингер, Джилл Солоуэй, а также Эмбер Хёрд, Роуз Макгоуэн и Ханна Джон-Кэймен. В итоге режиссёрское кресло занял Эм Джей Бассет, а роль Сони досталась Матильде Лутц.