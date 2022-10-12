Канберра, 12 октября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Зоозащитники утверждают, что Австралийское агентство по туризму наживается на имидже кенгуру, чтобы заманить туристов в страну, закрывая глаза на гибель животных. О подробностях написала газета The Guardian.

(сс) sipa Кенгуру

12 октября федеральное агентство Tourism Australia представило сгенерированный компьютером сувенир с изображением в качестве талисмана своей кампании «Приходи и скажи G’day».

Бывший австралийский игрок в крикет и представителей зоозащитной организации Kangaroos Alive Джейсон Гиллеспи в свою очередь отметил, что федеральное правительство Австралии и правительство Нового Южного Уэльса рады использовать культовое животное для продвижения туризма на рекламных щитах по всему миру, в то же время игнорируя опасения по поводу коммерческого убийства кенгуру.

Ранее в парламенте Нового Южного Уэльсе признали, что власти уделяют недостаточное внимание защите животных.