Москва, , 09:10 — REGNUM Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала восемь подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом 12 октября сообщили в ведомстве.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках уголовного дела задержаны пятеро граждан России и трое иностранцев — жители б. УССР и Армении. Контролировал передвижение грузовика сотрудник ГУР минобороны киевского режима. Он представлялся участникам преступления как «Иван Иванович».

Установлено, что взрывное устройство было закамуфлировано под рулоны с полиэтиленовой плёнкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 тонн. Груз в начале августа был отправлен из Одессы в Болгарию.

Как сообщало ИА REGNUM, ФСБ считает организатором теракта на Крымском мосту главу ГУР минобороны Киева Кирилла Буданова.