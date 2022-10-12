Анкара, , 09:08 — REGNUM Поддержка Соединённых Штатов до добра не доведёт, и Киев ожидает незавидная судьба. Такое мнение высказал журналист Мехмет Барлас в материале для издания Sabah.

Бывшая УССР Chief39, pixabay, cc0

Он назвал территорию б. УССР наглядным примером того, что происходит со странами, отмеченными особой «поддержкой» США. По его словам, происходящее должно «послужить уроком» нынешним американским партнёрам, включая страны Евросоюза.

«Эксперты утверждают, что [территории б. УССР] в известном смысле не останется», — указал Барлас.

По некоторым прогнозам, в ходе спецоперации Россия полностью отрежет государство киевского режима от моря, после чего Польша захватит остатки страны на западе. Всё это время, как считает эксперт, Европа будет терпеть лишения в связи с происходящим, так как конфликт на территории б. УССР негативно влияет на экономику европейских стран, и эта тенденция сохранится. Также отмечается, что ЕС уже заплатил высокую цену, поддерживая Киев.

Эксперт добавил, что Киев старательно провоцирует Россию начать ядерную войну, включая «разыгрывающего трагедию» «президента-комика» Владимира Зеленского, при этом не задумываясь о последствиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава МИД Румынии Андрей Марга заявил, что бывшая УССР должна отдать территории Венгрии, Румынии, Польше и России, подчеркнув, что границы территории, которую контролирует киевский режим, являются неестественными.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что киевский режим может лишиться существенной части территорий б. УССР. По его мнению, конфликт грозит затянуться до 2030 года, а Киев в итоге может потерять треть или даже половину территории. Вину за полномасштабные боевые действия он возложил на Запад.

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