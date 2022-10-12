Вашингтон, , 09:08 — REGNUM После выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре 2022 года, собирается определиться с повторным выдвижением своей кандидатуры на пост американского президента действующий глава Белого дома Джо Байден. Он заявил об этом 12 октября в интервью телеканалу CNN.

Джозеф Байден Facebook.com/joebiden

«Я хочу увязать это с промежуточными выборами. Когда они закончатся в ноябре, я займусь этим», — сказал он.

При этом ранее действующий президент США заявлял, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру на второй срок на этом посту, однако ещё не принял окончательного решения по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эпизод из своей биографии, поясняющий, почему он пошёл в политику и стал в итоге главой государства, рассказал президент США Джо Байден.