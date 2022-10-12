Биробиджан, 12 октября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Еврейской автономии временно приостановлено действие масочного режима. Об этом написала в своём телеграм-канале заместитель председателя правительства региона Мария Костюк.

ИА REGNUM Маски

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Маски можно не носить в общественных местах с 10 октября. Постановление о приостановке контроля за ношением этих средств индивидуальной защиты подписано главой региона Ростиславом Гольдштейном.

Как сообщало ИА REGNUM, российские медики выявили 18 819 новых случаев COVID-19 за 8 октября. Число госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией снизилось на 53,2% до 1017.