Канберра, 12 октября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на Australian Open (Открытом чемпионате Австралии) в 2023 году. Однако это они не смогут сделать под флагами своих стран, пишет издание TheGuardian

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Новость поступила после того, как ранее теннисистам из РФ и Белоруссии запретили участвовать в Уимблдоне.

Директор Australian Open Крейг Тайли подтвердил решение Ассоциации теннисистов-профессионалов о том, что спортсмены из России и Белоруссии соревнуются как «нейтральные» после начала спецоперации на территории б. УССР.

На данный момент российские и белорусские теннисисты будут иметь право участвовать в AustraliaOpen, и им, как и всем другим игрокам, придется пройти процедуру отбора. Единственная разница будет в том, что они не могут представлять Россию или Белоруссию — они не могут играть под флагами своих стран. Процедуры проигрывания национальных гимнов также не будет.