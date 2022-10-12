Милан, Италия, , 09:06 — REGNUM Лондонский «Челси» одержал победу над итальянским «Миланом» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Болельщица «Челси» Aleksandr Osipov

В составе «Челси» голы забили полузащитник Жоржиньо, реализовавший пенальти на 21-й минуте, и нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг на 34-й.

«Милан» с 18-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитника Фикайо Томори.

На сегодняшний день «Челси» занимает первое место в группе Е, на счету команды семь очков. «Милан» идёт на третьем месте с четырьмя очками.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября «Челси» на своём поле разгромил «Милан» со счётом 3:0.

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