Канберра, , 09:07 — REGNUM Генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус подтвердил мнение правительства страны о том, что преследование австралийского гражданина Джулиана Ассанжа «длится уже слишком долго», и сослался на частные переговоры с администрацией президента США Джозефа Байдена по этому вопросу. Об этом он рассказал на пресс-конференции, пишет новостная служба AAP.

Джулиан Ассанж Cancillería del Ecuador

12 октября в Национальном пресс-клубе в Канберре Дрейфуса спросили о попытке США привлечь к ответственности соучредителя Wikileaks. Ассанж борется с властями США, которые хотят экстрадировать его из Великобритании для предъявления обвинений в связи с публикацией сотен тысяч просочившихся документов о войнах в Афганистане и Ираке, а также дипломатических телеграмм. Защитники свободы прессы и правозащитные группы выразили опасения, что судебное преследование Ассанжа в соответствии с законом США о шпионаже создает «опасный прецедент».

«Дело г-на Ассанжа длится уже слишком долго. Об этом заявил премьер-министр. Об этом заявила министр иностранных дел. Об этом говорил я. Повторю еще раз: длится достаточно долго, но мы не собираемся проводить наши представления правительству Соединенных Штатов публично. Я больше не буду говорить об этом», — сказал генеральный прокурор.