Москва, 12 октября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Законопроект, освобождающий обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ с возмещенной недвижимости, внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается освободить обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ с возмещённой недвижимости, получаемой в соответствии с региональным законодательством в случае банкротства или несостоятельности застройщика.

Принятие закона позволит восстановить социальную справедливость в отношении пострадавших граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов и получивших возмещение в соответствии с законами субъектов РФ по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков, отмечают авторы.

Объем выплат гражданам, пострадавшим при долевом строительстве, за три квартала 2022 года достиг 52,05 млрд рублей, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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