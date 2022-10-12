Москва, , 09:18 — REGNUM Восемь из по меньшей мере 12 соучастников подготовки теракта на Крымском мосту задержаны, пятеро из них — российские граждане. Об этом сообщает 12 октября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Теракт на Крымском мосту © ИА REGNUM

ФСБ и Следственный комитет установили организатора теракта, это руководитель Главного управления разведки минобороны киевского режима Кирилл Буданов. В организации также участвовали его сотрудники и агентура.

На текущий момент восемь соучастников подготовки теракта задержаны. Из них пятеро — граждане России, трое — граждане Армении и граждане с территории б. УССР.

В ведомстве уточнили, что граждане с территории б. УССР Михаил Цюркало, Денис Ковач и Роман Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян участвовали в организации переправки груза со взрывчаткой из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем в Армению. Гражданин с территории б. УССР Владимир Злоба и пятеро установленных российских граждан помогли изготовить документы о получателе груза — несуществующей фирме в Крыму.

Взрывное устройство для теракта злоумышленники спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой. Груз отправили в начале августа из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению, указано в сообщении.

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