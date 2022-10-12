Австралийский сенатор призвал воздержаться от помощи ВСУ
Канберра, 12 октября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Австралийский сенатор от Коалиции Мэтт Канаван призвал к осторожности в связи с сообщениями о том, что федеральное правительство Австралии рассматривает вопрос об отправке австралийских военных для обучения военнослужащих ВСУ. Об этом 12 октября сообщил телеканал Nine News.
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В частности, сенатор Канаван заявил в эфире телеканала, что, по его мнению, это может привести к эскалации.
«Мы не хотим, чтобы это обострилось до такой степени, что все это вышло за пределы … Вот, привлечение наших собственных войск… Я думаю, что это черта, которую администрация [президента США Джозефа] Байдена старалась не пересекать, и я думаю, что мы тоже должны быть очень осторожными в этом», — заявил парламентарий.
Журналисты пишут, что тысячи военнослужащих ВСУ прошли подготовку в Великобритании, но Австралия до сих пор не участвовала в оказании такой помощи.