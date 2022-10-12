Кызыл, 12 октября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Туве детей призванных в рамках частичной мобилизации граждан обеспечат местами в детских садах во внеочередном порядке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Gradkostroma.ru Детский сад

По итогам проверок социального положения семей мобилизованных было выявлено 54 ребёнка дошкольного возраста, которые нуждались в устройстве в детсад.

«Председателям администраций дано поручение выделить для этих дошкольников во внеочередном порядке места в ДОУ, тем более, что они, как дети военнослужащих, имеют льготные условия при приеме в дошкольное образовательное учреждение», — отметили в правительстве.

В результате к 11 октября 22 ребёнка уже устроены в дошкольное учреждение. При этом заявления от мобилизованных граждан продолжают поступать, в связи с чем данные обновляются в ежедневном режиме. Зампред правительства Елена Хардикова поручила главам муниципалитетов ускорить работу в этом направлении.

Добавим, что всего в настоящее время своей очереди в детсады в республике ожидают более 11 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках поддержки семей военнослужащих власти Тувы выделили средства на единовременные выплаты на детей. Их семьям выделяют продуктовые наборы.