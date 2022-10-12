Донецк, 12 октября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Город Ясиноватая и Кировский район Донецка были обстреляны со стороны вооружённых формирований бандеровцев. Об этом 12 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:40 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что в 08:50 ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава МИД Ирана, советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти заявил, что отказ Китая и России во многих сделках между собой от американского доллара является хорошим прогрессом.