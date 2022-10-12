Канберра, 12 октября 2022, 09:11 — REGNUM Министр иностранных дел Австралийского союза Пенни Вонг совершит уже восьмую по счету поездку в регион Тихого океана с тех пор, как в мае к власти пришло лейбористское правительство под руководством Энтони Альбаниза. Об этом сообщает телеканал Nine News.

Флаг Австралии
Флаг Австралии

Глава австралийской дипломатии посетит Маршалловы острова, чтобы официально открыть посольство Австралии, которое работает с прошлого года.

Вонг также посетит Науру во время своей поездки.﻿

«Это будет уже мой восьмой визит на Тихий океан в качестве министра иностранных дел и первый министерский визит в Республику Маршалловы острова с 2018 года, демонстрирующий приоритет, который новое правительство Австралии придает нашему региону», — говорится в официальном заявлении Вонг.