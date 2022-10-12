Москва, 12 октября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России установили организаторов взрыва на Крымском мосту, сообщили 12 октября в ведомстве.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

По данным ФСБ, теракт на Крымском мосту организовали ГУР минобороны киевского режима и его руководитель Кирилл Буданов.

Теракт на Крымском мосту произошёл рано утром 8 октября 2022 года. В результате взрыва грузовика, начинённого взрывчаткой, погибли четыре человека, оказались повреждены два пролёта, а также загорелись цистерны поезда.