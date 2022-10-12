Канберра, 12 октября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Министр премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что никакие военные инструкторы Сил обороны Австралии не будут базироваться на территории, подконтрольных киевскому режиму. Об этом 12 октября он объявил в эфире радиостанции ABC.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

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«Предложение не касается территории… Предложение заключается в том, могут ли австралийцы проводить обучение за пределами … в Европе, и мы рассмотрим это, как и другие запросы», — сказал премьер-министр страны.

Ранее посол киевского режима в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что его страна будет приветствовать любую помощь Австралии в военной подготовке.